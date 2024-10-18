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В Курской области сбили украинский беспилотник

Минобороны: в небе над Курской областью сбили украинский беспилотник

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Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Курскую область при помощи беспилотника, но воздушная цель была уничтожена. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 15:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что беспилотник был уничтожен дежурными силами ПВО.

ВСУ регулярно атакуют российские регионы при помощи беспилотников. Так, вечером 17 октября над Орловской областью сбили 12 беспилотников. Сначала Минобороны доложило об уничтожении пяти БПЛА, а затем еще семи.

В тот же день украинский беспилотник был сбит в Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

Ранее сообщалось, что бойцы отряда «Барс-Белгород» уничтожили беспилотник «Баба Яга».

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