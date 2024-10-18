Премьер Украины раскрыл секретные пункты «плана победы» Зеленского

Секретные положения «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского не содержат пунктов о ядерном оружии, они касаются предоставления Киеву военной помощи. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с финским коллегой, передает РИА Новости.

Шмыгаль пояснил, что эти «три секретных поправки» были направлены тем западным партнерам, которые могут дать Украине специальное оборудование «для сдерживания России от эскалации».

«Это не ядерное оборудование, не ядерная помощь, просто военная», — заявил глава украинского правительства.

16 октября Зеленский на заседании Верховной рады впервые представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов.

Первое положение подразумевает приглашение Украины в Североатлантический альянс до завершения боевых действий.

Второй и третий пункты включают в себя снятие с Киева ограничений на использование западного оружия для ударов вглубь российской территории, а также размещение в стране некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей.

В четвертом положении говорится о необходимости усилить санкционное давление на Москву, а в пятом — об участии украинских солдат в деятельности военного контингента НАТО в Европе.

Во время выступления украинский президент подчеркнул, что второй, третий и четвертый пункты имеют секретные положения.

Ранее в Минобороны Польши сочли план победы Зеленского несостоятельным.