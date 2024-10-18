Вооруженные силы России ликвидировали подполковника Центра специальных операций Службы безопасности Украины Руслана Степанюка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, Степанюк был профессиональным инструктором по минно-взрывной подготовке, имел много государственных наград.

1 октября министерство обороны России сообщило об ударе по зданию, в котором находилось руководство 37-й бригады морских пехотинцев Военно-морских сил Украины (ВМСУ).

В конце сентября военкор ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что командир корабля морской охраны Украины капитан третьего ранга Владимир Ковальчук был уничтожен в результате удара Вооруженных сил России.

Ранее ВСУ признали превосходство российской армии.