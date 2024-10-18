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Армия Израиля заявила об уничтожении центрального штаба «Хезболлы»

ЦАХАЛ заявил об уничтожении центрального командного пункта «Хезболлы»

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Amir Cohen/Reuters

Израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) ликвидировали главный подземный командный центр и туннель шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу армии.

«В результате воздушного удара был уничтожен региональный командный центр «Хезболла», который использовался для многочисленных нападений на северные израильские поселения в последние месяцы», – отметили в оборонном ведомстве, добавив, что четыре террориста, находившиеся в командном центре, были уничтожены.

В пресс-службе подчеркнули, что на протяжении последних дней инженерные подразделения 188-й бригады выявляли подземный туннель, который соединял две шахты в зоне боевых действий. В этих подземных объектах находились долговременные укрытия, оружие и документы, используемые бойцами «Хезболлы». В результате совместных усилий военнослужащих и инженерного подразделения Северного командования эти шахты были надежно запечатаны и выведены из эксплуатации.

16 октября ЦАХАЛ нанес удар по складу оружия «Хезболлы», расположенному в подземном хранилище в районе Дахия, пригороде Бейрута.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее появились кадры последних минут перед ликвидацией главы ХАМАС.

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