Профессор раскрыл, какое оружие мощнее ядерного может быть у Ирана

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в интервью Life прокомментировал заявление Ирана о наличии у него оружия, более мощного, чем ядерное. Такое, по его словам, действительно существует.

Речь, к примеру, может идти о нейтронной бомбе, которая уничтожает живую силу, но оставляет здания, сооружения, предприятия и т.д. Кроме того, существует геофизическое оружие, отметил эксперт.

«Оно меньше афишируется, чем ядерное оружие. Но такие разработки велись в нашей стране еще в советское время. Ведь неслучайно господин [кандидат в вице-президенты США Тим] Уолц после урагана Милтон заявил, что это геофизическое оружие России. Поэтому, конечно, я полагаю, что разработки оружия более мощного, чем ядерное, ведутся», — сказал Гусев.

Также он упомянул квантовое и лазерное оружие.

16 октября бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР), бригадный генерал Эбрахим Ростами сообщил, что у Ирана есть секретное оружие, которое превосходит по мощи ядерное.

Данное заявление он сделал на фоне угроз Израиля о возможном ударе по Ирану, а также призывов в стране пересмотреть неядерную военную доктрину.

Ранее в Иране заявили, что болезненно ответят Израилю.