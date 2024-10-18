Попытка уговорить украинского бойца в Курской области сдаться в плен попала на видео

Российские военные в Кореневском районе Курской области уговаривали солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен. Их общение попало на видео, которое опубликовал военкор WarGonzo в Telegram-канале.

На видео можно заметить, как российские военнослужащие из полуразрушенного строения разговаривают с солдатом ВСУ во время перестрелки. Они хотели, чтобы украинский боец перешел на их сторону.

Накануне глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в рядах бойцов ВСУ, которые попали в плен, были иностранные военнослужащие.

В августе председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выступил за то, чтобы иностранных наемников в составе ВСУ не брать в плен, а «поступать по законам военного времени».

8 октября исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала, что в России составляют списки иностранных военных, которые участвуют в боевых действиях в Курской области на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее российские военные рассказали, какие бойцы ВСУ оказывают наибольшее сопротивление.