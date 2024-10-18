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В Госдуме не знают об отправке военных из Северной Кореи на СВО

Депутат Швыткин заявил, что не знает об участии северокорейцев в СВО

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Виталий Аньков/РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин не обладает информацией о том, собирается ли КНДР направить своих военнослужащих в зону военной операции России на Украине. Об этом депутат сообщил «Газете.Ru», комментируя сообщения южнокорейской разведки.

«Я скажу, что такой информацией я не располагаю. О нахождении северокорейских военнослужащих, подготовке к СВО или тем более участии в СВО», — сказал Швыткин.

До этого южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на разведку страны сообщило, что Северная Корея направит своих военнослужащих, включая спецназ, для участия в СВО на стороне России. Солдаты из КНДР, как пишет агентство, уже якобы находятся на российских базах и скоро отправятся на передовую. Речь идет о 12 тысячах северокорейских военнослужащих.

О том, что КНДР «фактически включилась» в конфликт 14 октября заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Видео с предполагаемыми северокорейскими военными появилось в Telegram-каналах, но достоверность кадров не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине.

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