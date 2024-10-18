Украинские военнослужащие оставили свои позиции в Любимовке Курской области, опасаясь полного окружения, и направились в сторону границы с Украиной. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Боевики подразделений ВСУ в районе населенного пункта Любимовка Курской области, осознав возможность полного окружения военнослужащими соединения морской пехоты группировки войск «Север», покинули свои позиции и бежали в сторону границы с Украиной», — говорится в сообщении.

Кроме того, министерство представило видеозаписи, подтверждающие уход украинских военнослужащих из района Любимовки в направлении границы с Украиной. По данным ведомства, российские военные нанесли поражение убегающим украинским бойцам с помощью FPV-дронов.

В начале октября украинские военные начали выводить группы с позиций в районах населенных пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой народной республике. Отмечается, что бойцы Вооруженных сил Украины выходят из-под огня малыми группами, но при этом теряют личный состав под ударами артиллерии.

Ранее ВСУ признали превосходство российской армии.