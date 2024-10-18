ВСУ признали превосходство российской армии

Численность российских войск и используемой ими военной техники превосходит аналогичные показатели Вооруженных сил Украины (ВСУ) в разы. Об этом заявила представитель восточной группировки украинских войск «Луганск» Анастасия Бобовникова, передает Al Jazeera.

«Противник превосходит нас численностью в разы. У него также больше техники, артиллерии», — заявила она.

Также Бобовникова заявила, что Россия «господствует в воздухе» и использует в ходе боевых действий около 900 планирующих бомб в неделю, оснащенных крыльями, чтобы посылать их дальше и придавать им большую точность. Весом до трех тонн, они уничтожали украинскую оборону.

До этогов генеральном штабе украинских войск признали, что Вооруженные силы России превосходят ВСУ по числу солдат и единиц техники, а также в очередной раз заявили о сложной ситуации на фронте.

Ранее российские бойцы создали «мешок» для ВСУ у Купянска.