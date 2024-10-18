Израильские военные пострадали в перестрелке на границе с Иорданией

Двое израильских военных пострадали во время перестрелки с группой вооруженных людей, проникших в страну из Иордании. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении отмечается, что один из солдат получил легкие ранения. У второго бойца, в свою очередь, диагностировали травмы средней степени тяжести.

«Они были доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

В пресс-службе израильских войск добавили, что в настоящее время военнослужащие страны осматривают территорию у границы с Иорданией. По данным Армии обороны Израиля, в соответствующем районе может скрываться еще как минимум один нарушитель.

18 октября группа вооруженных людей незаконно пересекла границу Израиля со стороны Иордании. После этого между военными еврейского государства и нарушителями произошла перестрелка, в ходе которой двое членов группы были уничтожены.

4 октября агентство Bloomberg сообщило, что исламистские группировки начали усиливать свое влияние на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта. В частности, в столице Иордании зафиксировали рост поддержи палестинского движения ХАМАС и ливанского движения «Хезболла».

Ранее в Иордании заявили о риске начала региональной войны из-за Израиля.