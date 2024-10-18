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Министр обороны Украины раскрыл тему переговоров с США

Министр обороны Умеров: США обсуждают с Украиной снижение возраста мобилизации

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украинский министр обороны Рустем Умеров рассказал, что ведет обсуждение с США темы снижения возраста мобилизации на Украине. Его слова передает «Укринформ».

«Иногда проходят обсуждения этого вопроса, поскольку партнеры Украины хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25», — заявил глава минобороны Украины.

Умеров подчеркнул, что мобилизация на Украине происходит в соответствии с действующим законодательством и власти США при этом не оказывают давления на страну в этом вопросе.

До этого депутат Верховной рады Мария Ионова заявила, что западные союзники Украины настаивают на снижении призывного возраста при мобилизации в ряды ВСУ.

В свою очередь советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко подтвердил, что американские политики из Демократической и Республиканской партий «давят на Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет».

Ранее Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине для спасения Европы.

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