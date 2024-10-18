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Белоусов поздравил военнослужащих с взятием Невского в ЛНР

Министр обороны Белоусов поздравил военнослужащих с взятием Невского в ЛНР

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных, взявших населенный пункт Невское в Луганской народной республике. Телеграмму опубликовали в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на рубцовском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий освобожден населенный пункт Невское», — говорится в обращении.

Белоусов добавил, что имена бойцов, отдавших свою жизнь в этих боях навсегда вписаны в историю. Поздравление адресовано личному составу 59-го танкового полка и 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова.

16 октября Минобороны РФ заявило о взятии села Невское в ЛНР группировкой войск «Запад». Согласно сообщению ведомства, населенный пункт был освобожден в результате активных наступательных действий.

Позже были опубликованы кадры водружения российского флага РФ в поселке Невское.

Ранее Белоусов поздравил российских солдат со взятием Максимильяновки в ДНР.

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