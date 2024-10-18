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Росгвардейцы нашли тайник ВСУ в Херсонской области

Росгвардия: в Херсонской области найден тайник с оружием ВСУ

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Pavel Golovkin/AP

В Херсонской области сотрудники Росгвардии нашли тайник, который оставили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба на сайте ведомства.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесных массивах Херсонской области подразделением специального назначения Росгвардии был обнаружен тщательно замаскированный тайник с оружием иностранного производства», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в тайнике лежал автомат АК-74 со снаряженным магазином, патроны калибра 7,62 миллиметра и гранатомет болгарского производства. Изъятые боеприпасы были переданы сотрудникам МВД.

До этого морпехи Тихоокеанского флота обнаружили тайник ВСУ с боеприпасами для американских и польских гранатометов юго-западнее Угледара. Также в схроне лежали гранаты, средства связи и наведения, а также взрывчатка для диверсионной деятельности.

Ранее беженец рассказал о мародерстве ВСУ.

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