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Минобороны раскрыло количество ударов ВС РФ по энергетическим и военным объектам на Украине

МО: ВС РФ за неделю нанесли 36 групповых ударов по военным объектам на Украине

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие за неделю нанесли 36 групповых ударов по энергетическим и военным объектам Украины. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающих их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения БПЛА», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были поражены склады боеприпасов, военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), националистических формирований и иностранных наемников.

Также Минобороны России сообщило, что российские бойцы за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого издание American Conservative писало, что Вооруженные силы России приближаются к полному освобождению Донбасса.

Ранее российские военные взяли в кольцо 500 бойцов ВСУ в Курской области.

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