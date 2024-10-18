Российские военнослужащие за неделю нанесли 36 групповых ударов по энергетическим и военным объектам Украины. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Нанесено 36 групповых ударов высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающих их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения БПЛА», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были поражены склады боеприпасов, военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), националистических формирований и иностранных наемников.

Также Минобороны России сообщило, что российские бойцы за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого издание American Conservative писало, что Вооруженные силы России приближаются к полному освобождению Донбасса.

Ранее российские военные взяли в кольцо 500 бойцов ВСУ в Курской области.