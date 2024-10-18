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Бойцы группировки «Север» уничтожили два танка Leopard за неделю

Минобороны: бойцы группировки «Север» уничтожили два танка Leopard за неделю

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Sven Eckelkamp/Global Look Press

В течение недели подразделения группировки войск «Север» уничтожили два танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие потери противника составили более 2745 военных. Противник лишился 23 танков, в том числе двух Leopard; 69 боевых бронированных машин, в том числе Bradley.

Недавно американское издание Business Insider сообщило, что украинская армия после начала специальной военной операции (СВО) потеряла почти четыре десятка танков Leopard.

16 октября сообщалось, что производящий танки Leopard франко-германский консорциум KNDS не обеспокоен захватом Россией в зоне специальной военной операции модификации Leopard 2A6.

Ранее в зоне СВО заметили Leopard в антидроновой защите.

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