Росгвардия Курганской области призвала жителей сдавать оружие для бойцов спецоперации

Жителей Курганской области призвали сдавать легально приобретенное оружие для отправки в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в управлении Росгвардии региона.

В ведомстве отметили, что для этого нужно обратиться с заявлением в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту учета оружия. Для этого необходимо соблюсти одно условие — ружья, передаваемые на фронт, должны быть исправны.

«Прием оружия у граждан осуществляется на основании договора пожертвования и акта приема-передачи», — сказали в ведомстве.

14 октября сообщалось, что столичные предприниматели отправили на фронт посылки с сухпайками и консервами. В гуманитарных посылках часто встречается гречка — владельцы столичных магазинов отправили почти тонну этой крупы. Также предприниматели передают бойцам подсолнечное масло.

Ранее на буклетах для семей участников СВО нашли фото иностранного военнослужащего.