Британская армия испытала новую противокорабельную ракету

Великобритания провела испытания противокорабельной ракеты Sea Venom. Об этом пишет РИА Новости.

Испытания прошли на морском полигоне в Аберпорте, у побережья Уэльса. Ракета успешно поразила цель, роль которой исполнила баржа.

Уточняется, что Sea Venom является дозвуковой ракетой, предназначенной для уничтожения патрульных катеров и корветов. Ее вес составляет 110 килограммов, из них 30 — боевая часть. Дальность действия ракеты составляет 20 километров.

Ракета способна маневрировать и приближаться к цели над поверхностью воды. Согласно плану, в войска эта ракета поступит в 2026 году.

В феврале ВМС Великобритании с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard провели неудачный испытательный запуск баллистической ракеты Trident II D5. После пуска ракета сошла с курса и упала рядом с субмариной.

Британский адмирал и бывший первый лорд Алан Уэст назвал эти испытания позором.

Ранее сообщалось, что ВМС Великобритании получат 6 новых многоцелевых кораблей.