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Украинские аналитики оценили наступление ВС РФ в Часове Яре

Deep State: российские войска продвинулись в городских районах Часова Яра в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные успешно наступают в городе Часове Яре, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского аналитического проекта Deep State.

Из материала следует, что за последнее время бойцы Вооруженных сил РФ продвинулись в ряде кварталов населенного пункта. В том числе речь идет о Жовтневом районе, часть которого сейчас находится под контролем российских солдат.

Жовтневый район находится к западу от большого водного канала, разделяющего Часов Яр на две части.

11 октября агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило об отходе украинских войск с позиций к западу от Часова Яра. По данным журналистов, солдаты ВС РФ заставили украинских бойцов перейти на более дальние рубежи.

За день до этого командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов оценил ход сражений в Часове Яре. Он рассказал, что на этом направлении российские военные берут в плен большое количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом многие из них — представители элитных подразделений украинских войск.

Ранее британский аналитик предупредил ВСУ о риске потерять Часов Яр в ближайшее время.

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