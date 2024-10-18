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Пленный солдат ВСУ рассказал, каких людей отправляют на фронт

Пленный Шикун: многие мобилизованные офицеры ВСУ имеют только военную кафедру

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Oleg Petrasiuk/AP

Многие мобилизованные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеют за плечами только военную кафедру, они слабо подготовлены. Об этом заявил украинский военнопленный Сергей Шикун на видео Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Боец рассказал, что получил повестку на фронт прямо на рабочем месте. Ему дали час на сбор вещей и отправили воевать, не спрашивая, какая у него военная подготовка.

По словам Шикуна, в рядах ВСУ творится бардак. Многие офицеры вообще не являются офицерами, это обычные мобилизованные граждане, прошедшие только военную кафедру, поделился боец.

«Всем нормальным людям очевидно, что наша бригада немощная. Все старые, плохо подготовленные. Я там два дня пробыл, сейчас и не знаю, остался ли там кто-нибудь», — рассказал пленный.

Бронемашину, в которой ехал Сергей Шикун с сослуживцами, подбили российские военные. Контуженный, он целую неделю прятался в лесу, пока случайно не столкнулся с российскими позициями, где сдался в плен.

Ранее солдат ВСУ рассказал, как сдался в плен после бегства командиров.

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