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Раскрыты потери израильских войск в ходе операции в Ливане

«Хезболла»: израильские войска потеряли около 55 бойцов в ходе операции в Ливане

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Amir Cohen/Reuters

Члены шиитского движения «Хезболла» с момента начала сухопутной операции Израиля в Ливане уничтожили не менее 55 военнослужащих еврейского государства. Об этом сообщается в коммюнике группировки, опубликованной в ее Telegram-канале.

Из заявления следует, что в ходе боевых столкновений Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла 20 танков Merkava и несколько бронетранспортеров. Также представители «Хезболлы» сбили два израильских дрона Hermez 450.

Кроме того, более 500 бойцов ЦАХАЛ получили ранения различной степени тяжести.

«Противник сосредоточил в районе ливано-израильской границы пять дивизий, более 70 тыс. военнослужащих, сотни танков и боевой техники. К отражению масштабного вторжения неприятельских сил готовы несколько сотен бойцов сопротивления», — говорится в коммюнике.

В «Хезболле» добавили, что в настоящее время сражения идут сразу на семи участках. Речь идет о территориях в районе деревень Маркаба, Эль-Эдейса, Аит-эш-Шааб, Раб-Талятин, Эль-Кузах, Рамия и Блида.

Как рассказали представители шиитского движения, «Хезболла» способна дотянуться до любой точки на территории Израиля. В то же время они предупредили, что боевые действия против ЦАХАЛ не ограничатся только ракетными ударами и атаками дронов.

1 октября власти еврейского государства объявили о начале сухопутной операции в Ливане. В Армии обороны Израиля уточнили, что рейды против объектов «Хезболлы» будут «ограниченными и локализованными».

Ранее в «Хезболле» оценили ход операции израильских войск в Ливане.

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Операция Израиля в Ливане
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