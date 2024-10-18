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В России заявили, что в Курской области скоро произойдет «показательный момент»

Капитан Дандыкин: в Курской области скоро может произойти «показательный момент»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В течение недели на Курском направлении может произойти «показательный момент». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В ближайшее время, может быть, даже на этой неделе, произойдет показательный момент: мы начнем не просто их (украинские войска. — «Газета.Ru») выдавливать, а будем уничтожать, если они сами не уйдут», — сказал эксперт.

По его словам, возможности группировки Вооруженных сил РФ, которые были созданы на данном направлении, позволяют это сделать.

Дандыкин также выразил мнение, что российские войска смогут выдавить ВСУ из региона в конце октября — начале ноября.

«Причем, не просто выдавить: или они сами уйдут, или будет так, как это было в Угледаре, как это происходит сейчас в Торецке», — считает он.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что ВС РФ взяли в кольцо около 500 украинских военных в населенном пункте Любимовка в Курской области.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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