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Пленный сотрудник ТЦК рассказал, что командир роты обманом отправил его на передовую

РИА: пленный сотрудник ТЦК оказался на передовой из-за обмана командира

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Пленного сотрудника районного территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) Киевской области Руслана Тагеева командир роты отправил на передовую при помощи обмана. Об этом сообщает РИА Новости.

Тагеев рассказал, что командир роты призывал идти на передовую, чтобы сменить военнослужащих ВСУ, которые там «сидят по 20 с лишним дней».

«Мне стало жалко хлопцев. Вы, говорил он, никуда в бой не пойдете, у вас позиции небоевые, вы просто будете наблюдать, будете сидеть на горе, на сам «ноль» не пойдете… Может, он так хотел, чтобы звучало как правда, но получилось, как получилось», — поделился Тагеев, указав на обман.

Приказ сменить своих сослуживцев на передовой позиции под Покровском (Красноармейском) на Донецком направлении он получил в начале сентября. Ночью его группа зашла на позиции, но уже утром их атаковала российская пехота. Затем Тагеев сдался в плен.

Кроме того, Тагеев рассказал, что его 25-летний сын работает хирургом, и он переживает, что за время его нахождения в плену сына могут мобилизовать. Мужчина выразил надежду, что в случае, если после мобилизации его сын получит приказ идти на передовые позиции, «он сделает правильный выбор» и сдастся в плен россиянам.

16 октября пленный боец ВСУ обвинил командование в трате людей на штурмы. По словам Петра Дудяка, украинских солдат отправляют на штурм без сведений о численности группировки противника и даже о направлении, с которого ожидается атака.

Ранее в Курской области сдались в плен украинские военные из карательного подразделения.

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