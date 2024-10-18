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Российский военный рассказал о страхе ВСУ во время боев в Максимильяновке в ДНР

ТАСС: украинские военные боялись ближнего боя в Максимильяновке в ДНР

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) боялись вступать в ближний бой во время сражения за населенный пункт Максимильяновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» с позывным «Шакир», передает ТАСС.

По его словам, в ближнем бою украинские военнослужащие отступают.

«Мы подходили к ним близко-близко, и они отступали. И так из дома в дом (где у ВСУ были оборудованы позиции. — «Газета.Ru»). Близкого боя они боятся. Поэтому мы рвались всегда вперед. Чем ближе к ним, тем быстрее они отступали», — сказал «Шакир».

Он отметил, что «дерзко и агрессивно» украинские бойцы ведут себя только на расстоянии.

17 октября в Минобороны России сообщили, что военнослужащие страны взяли под свой контроль Максимильяновку.

Позже министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военных, принимавших участие в боях за этот населенный пункт.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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