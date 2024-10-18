Эксперты заявили о переломе в битве за Курскую область

В битве за Курскую область, в которую в августе вторглись Вооруженные силы Украины, уже наблюдается перелом. Об этом заявили военные эксперты, пишет «Лента.ру».

Член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что «перелом на Курском направлении наступает», поскольку для украинской армии ситуация ухудшается, особенно с наступлением сезонной непогоды.

Он обратил внимание на то, что в Курской области уничтожено значительное число частей ВСУ, в том числе элитных.

Военный эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин обратил внимание на то, что контрнаступление Вооруженных сил России в Курской области развивается успешно. По его словам, в настоящее время происходит «процесс активного сжимания кольца».

Кошкин подчеркнул, что на Курском направлении противник потерял бронированную технику и вынужден действовать в пешем строю, также у ВСУ отсутствует доступ к горюче-смазочным материалам.

«Как пишут западные средства массовой информации, они (ВСУ. — «Газета.Ru») попали в очень серьезную ловушку», — резюмировал он.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее бывший аналитик ЦРУ назвал Курскую область «капканом» для ВСУ.