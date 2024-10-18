В Ynet заявили, что уничтоженный с Синваром телохранитель работал в БАПОР

Двое человек, уничтоженных вместе с лидером палестинского движения ХАМАС Яхья Синваром, были его телохранителями, один из них трудился учителем в БАПОР — Ближневосточном агентстве ООН для помощи беженцам. Об этом передает портал Ynet.

«Один работал учителем в БАПОР», — отмечается в публикации.

Второй был высокопоставленным сотрудником управления безопасности ХАМАС, говорится в сообщении портала.

Накануне телеканал Al Arabiya сообщил, что предварительная ДНК-экспертиза подтвердила уничтожение лидера группировки ХАМАС Яхьи Синвара. Телерадиокомпания Kan уточнила, что идентификация главы палестинского движения была облегчена тем фактом, что ранее он отбывал заключение в Израиле.

В августе лидером политбюро ХАМАС был назначен Яхья Синвар, который возглавляет группировку в секторе Газа. Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, это назначение подчеркивает радикальный тренд, которого ХАМАС продолжает придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара считают одним из главных организаторов этой атаки.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров противотанковых сил «Хезболлы».