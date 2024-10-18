В МО Израиля рассказали об обстоятельствах ликвидации Синвара

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил главе министерства обороны США Ллойду Остину, что ликвидация главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара сопровождалась ожесточенной перестрелкой. Заявление Галанта цитирует ТАСС.

Отмечается, что в ходе операции были ликвидированы еще несколько высокопоставленных функционеров ХАМАС в секторе Газа.

До этого ЦАХАЛ показал последние минуты перед ликвидацией главы ХАМАС Яхьи Синвара.

На кадрах с дрона видно, что раненый лидер ХАМАС находится в разрушенном ракетной атакой доме в секторе Газа. Мужчина попытался сбить беспилотник с помощью подручных средств (палки), но потерпел неудачу, после чего в него выстрелил снайпер.

Яхья Синвар был назначен лидером политбюро ХАМАС в августе 2024 года. Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, это назначение подчеркивало радикальный тренд, которого ХАМАС продолжал придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара считают одним из главных организаторов этой атаки.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не остановится на ликвидации Синвара.