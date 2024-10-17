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Зеленский призвал НАТО готовить войска к конфликту с Россией

Зеленский призвал страны НАТО готовить бригады для пополнения ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал государства НАТО к подготовке бригад для участия в конфликте с Россией и увеличения резервов украинских вооруженных сил. Об этом украинский лидер сказал на совместном брифинге с секретарем альянса Марком Рютте, сообщает издание «Страна.ua».

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — заявил Зеленский.

В своем выступлении президент заверил, что приложит все усилия для того, чтобы Украина смогла стать частью НАТО. Он также подчеркнул, что Киев заслуживает звания 33-го члена этого альянса.

Сегодня газета Washington Post написала, что позиции крупных стран-членов НАТО по поводу вступления Украины в альянс не поменялись, новая американская администрация после президентских выборов примет решение не сразу.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается формализовать вовлеченность Организации Североатлантического договора в конфликт.

Ранее в Британии вступление Украины в НАТО назвали опасной фантазией.

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