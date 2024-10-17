Глава Минобороны Израиля прокомментировал ликвидацию лидера ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал ликвидацию лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара «четким посланием врагам» Израиля. Его слова распространила пресс-служба минобороны Израиля, передает ТАСС.

«Это четкое послание всем нашим врагам: израильская армия настигнет любого, кто попытается навредить гражданам или силам безопасности Израиля, и мы привлечем их к ответственности», — сказал он.

Министр также назвал ликвидацию Синвара «ясным сигналом» радикалам в Газе, что пришло время освободить заложников и сдаться.

17 октября предварительная ДНК-экспертиза подтвердила ликвидацию лидера группировки «Хамас» Яхьи Синвара.

В этот же день источник в израильской системе безопасности подтвердил, что глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован в секторе Газе.

В августе лидером политбюро ХАМАС был назначен Яхья Синвар, который возглавляет группировку в секторе Газа. Он стал преемником Исмаила Хании, который был уничтожен в Тегеране в конце июля. По мнению экспертов, это назначение подчеркивает радикальный тренд, который ХАМАС продолжает придерживаться после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара считают одним из главных организаторов этой атаки.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров противотанковых сил «Хезболлы».