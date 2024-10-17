Физик-ядерщик: Украина не создаст ядерное оружие ни за месяц, ни за год

Без заявлений со стороны МАГАТЭ любые утечки о создании ядерного оружия всерьез воспринимать не следует. Об этом «Газете.Ru» заявил инженер-физик программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский, комментируя сообщение о том, что Украина может создать ядерное оружие за несколько недель.

«За созданием, а точнее за несозданием ядерного оружия следит международная профильная организация — Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Оно создано для того, чтобы не позволить странам входить в клуб ядерных держав. Поэтому без заявлений со стороны МАГАТЭ любые утечки всерьез воспринимать не следует. Объясню. Существует два типа ядерных взрывных устройств: на основе высокообогащенного урана или на основе плутония. Чтобы наработать достаточное количество высокообогащенного урана, требуется большое количество центрифуг для этого обогащения. Это огромный завод, создать который ни в короткое время, ни за небольшие деньги, ни незаметно от мировой общественности невозможно. Никаких сообщений о том, что Украина построила завод для обогащения урана, нет. Например, сравните с ситуацией вокруг Ирана, у которого такие центрифуги есть, и уже несколько лет международное сообщество с ужасом наблюдает, будут ли они там производить высокообогащенный уран или нет. А иранцы хотели спрятать свои центрифуги, но у них не получилось. Поэтому я не думаю, что вдруг Украина неожиданно построила этот завод», — сказал Ожаровский.

То же самое касается создания ядерного оружия на основе плутония. Физик пояснил, что для этого потребуется сложное химическое производство, а также годы.

«Например, на основе плутония ядерное взрывное устройство можно создать, извлекая плутоний из отработавшего топлива атомных электростанций. Ну или специализированных реакторов и реакторов-разработчиков плутония, как это в России происходит. Но это, опять же, невозможно сделать скрытно. Требуется создать сложное химическое производство, сравнимое с российским химкомбинатом «Маяк». Поэтому я считаю, что эта информация, скорее всего, не соответствует действительности, и создание ядерных взрывных устройств на Украине невозможно», — заключил Ожаровский.

17 октября Bild, ссылаясь на неназванного украинского чиновника, сообщил, что Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие с целью применения против Российской Федерации.

«Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», — сказал чиновник.

По его словам, такой сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в НАТО, а также последующих действий со стороны Вооруженных сил РФ. Чиновник подчеркнул, что западные страны должны «меньше думать о красных линиях РФ и гораздо больше — об украинских красных линиях».

Bild уверен, что готовность Украины к такому сценарию подтверждают недавние слова Зеленского. Накануне президент Украины рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Зеленский заявил тому, что Украину в конфликте с Россией может спасти ядерное оружие.

Ранее политолог уличил Зеленского в шантаже Запада ядерным оружием.