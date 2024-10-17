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Власти рассказали, зачем ВСУ нанесли удар по Энергодару

Рогов: ВСУ ударили по Энергодару с целью обесточить город

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что украинские военные нанесли удар по Энергодару, чтобы обесточить город.

По его словам, целью обстрела ВСУ была подстанция «Луч», снабжающая город-спутник Запорожской АЭС электроэнергией.

«Целью сегодняшнего артиллерийского обстрела боевиками ВСУ города Энергодара в Запорожской области была подстанция «Луч», снабжающая город-спутник ЗАЭС электроэнергией», — пояснил Рогов.

Данных о разрушениях и пострадавших после обстрела не поступало.

До этого Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Энергодар, который является спутником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, было зафиксировано не менее шести прилетов. Число пострадавших, а также сведения о разрушениях инфраструктуры в результате атаки ВСУ находятся на уточнении.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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