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Генсек НАТО прокомментировал информацию о возможной ликвидации главы политбюро ХАМАС

Рютте: не буду переживать, если подтвердится ликвидация главы политбюро ХАМАС

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Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию о возможной ликвидации Израилем главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, заявил журналистам, что не расстроится, если это окажется правдой. Его слова передает РИА Новости.

«Если это окажется правдой, я не буду скучать по нему», — сказал генсек, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне стало известно, что израильская полиция завершила первый этап идентификации тела, предположительно, главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара.

17 октября источник в израильской системе безопасности подтвердил, что Яхья Синвар был ликвидирован в секторе Газе.

Издание сообщило, что это удалось сделать, поскольку у Израиля оказался образец ДНК Синвара — благодаря тому. что в свое время тот сидел в израильской тюрьме.

В августе новым главой политбюро ХАМАС был избран лидер группировки в секторе Газа Яхья Синвар. Он стал преемником Исмаила Хании, ликвидированного в Тегеране в конце июля. По мнению аналитиков, это назначение подтверждает радикальный курс ХАМАС, которого движение придерживается после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров противотанковых сил «Хезболлы» в районе Набатия.

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