Обвинения Европейского союза в адрес РФ в якобы имевших место казнях военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это наглая ложь. Таким образом. глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал ТАСС итоговое заявление саммита Евросоюза.

«ЕС идет в очередной раз по пути манипуляций общественным сознанием и демонизации Вооруженных сил Российской Федерации. Это украинская сторона грубо нарушает международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными», — сказал он.

По мнению Слуцкого, ЕС обвиняет Россию в этом для отвлечения внимания от провалов ВСУ на фронте».

«Россия уверенно движется к победе», — заключил глава думского комитета.

1 октября в ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ. В периодическом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине утверждается, что с 2023 года 104 российских военнопленных на Украине из 205 опрошенных сообщили о пытках.

Ранее в ДНР заочно осудили бойца ВСУ за расправу над российским солдатом в Мариуполе.