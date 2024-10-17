Правительство Курской области назвало число освобожденных жителей за сутки в регионе

Российские военнослужащие за минувшие сутки освободили 14 жителей Курской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале правительство региона.

«Сегодня подразделениями ВС РФ России освобождены 14 жителей приграничных районов», — говорится в публикации.

Уточняется, что в Суджанском районе были спасены два человека, в Глушковском и Большесолдатском — по три жителя, еще шесть человек спасли в Кореневском районе.

Несколькими часами ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что средства ПВО ВС России сбили еще одну украинскую ракету над территорией Курской области.

Минобороны России сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны рассказали, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее комплекс «Иноходец» уничтожил танк ВСУ в Курской области.