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Медведев не выявил нарушений при посещении пункта по отбору контрактников под Ярославлем

Медведев проверил работу пункта отбора солдат на контракт в Ярославской области

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Павел Бедняков/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что совместно с сотрудниками Генпрокуратуры и ФСБ провел проверку деятельности одного из пунктов по отбору военнослужащих для службы по контракту в Ярославской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ситуация по сравнению с прошлым годом выглядит значительно лучше, системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено», — отметил политик.

Вместе с тем Медведев подчеркнул, что «отдельные проблемы присутствуют». По его словам, над их устранением, нужно будет работать. Зампред Совбеза РФ обратил внимание на важность объективности информации в статистике выполнения задания по комплектованию.

Накануне солдатам срочной службы из воинских частей под Чебаркулем Челябинской области начали приходить на банковские счета выплаты за неподписанные ими контракты. В пресс-службе Центрального военного округа объяснили инцидент техническим сбоем.

Ранее Медведев рассказал, чем смогут заниматься участники СВО после завершения конфликта.

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