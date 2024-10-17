По мнению бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины и нынешнего посла в Великобритании Валерия Залужного, Украина оказалась в состоянии «затяжной войны», из которой выбраться практически невозможно. Слова дипломата приводит издание The Kyiv Independent.

«В результате, мы оказались в затяжной войне, и, по моему мнению, выйти из этой ситуации почти невозможно», — отметил он.

Как отмечается в материале, Залужный критиковал западные страны за недостаточную поддержку в виде вооружений в 2023 году во время своего выступления в Королевском институте международных отношений. Он указал, что именно из-за этого Украина не смогла добиться «существенных успехов» в ходе контрнаступления.

Кроме того, издание напоминает, что в ноябре 2023 года западные СМИ опубликовали комментарии Залужного, в которых он охарактеризовал текущую обстановку на фронте как «патовую ситуацию». Эти слова контрастировали с оценками, которые обычно озвучивают президент Украины Владимир Зеленский и его администрация, что, как сообщается, привело к разногласиям между ними.

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность генерала Александра Сырского. Он родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х, до назначения главкомом руководил Сухопутными войсками ВСУ.

Ранее Залужный выступил против мобилизации украинской молодежи.