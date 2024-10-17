В Израиле подтвердили информацию о ликвидации главы ХАМАС Синвара

Источник в израильской системе безопасности подтверждает, что глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован в секторе Газе. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan.

«Источник в системе безопасности сообщил сегодня, что лидер ХАМАС Яхья Синвар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Издание сообщило, что подтвердить ликвидацию главы ХАМАС было можно, поскольку у Израиля есть образец ДНК Синвара.

Дело в том, что в свое время он находился в израильской тюрьме.

В августе новым главой политбюро ХАМАС был избран лидер группировки в секторе Газа Яхья Синвар. Он стал преемником Исмаила Хании, ликвидированного в Тегеране в конце июля. По мнению аналитиков, это назначение подтверждает радикальный курс ХАМАС, которого движение придерживается после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки.

14 октября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров противотанковых сил «Хезболлы» в районе Набатия.

Ранее израильские военные нашли в Ливане огромный 800-метровый бункер с оружием.