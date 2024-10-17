Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале об отбое воздушной тревоги в городе.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал Развожаев.

До этого губернатор Севастополя сообщал, что в городе была объявлена воздушная тревога.

До этого воздушную тревогу в Севастополе объявляли в сентябре.

17 октября украинское издание «Общественное» сообщало, что в Херсоне, который находится под контролем украинских властей, произошли взрывы.

16 октября в Тернопольской области, расположенной на западе Украины, после взрывов начался пожар на промышленном объекте.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами