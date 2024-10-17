В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале об отбое воздушной тревоги в городе.
«Отбой воздушной тревоги!» — написал Развожаев.
До этого губернатор Севастополя сообщал, что в городе была объявлена воздушная тревога.
До этого воздушную тревогу в Севастополе объявляли в сентябре.
17 октября украинское издание «Общественное» сообщало, что в Херсоне, который находится под контролем украинских властей, произошли взрывы.
16 октября в Тернопольской области, расположенной на западе Украины, после взрывов начался пожар на промышленном объекте.
Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.