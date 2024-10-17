В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о воздушной тревоге, объявленной в городе.

Развожаев подписал видео с сигналом опасности комментарием «Внимание всем! Воздушная тревога!».

До этого воздушную тревогу в Севастополе объявляли в сентябре. Днем ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявлял о работе системы противовоздушной обороны у Симферополя.

Также губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что в небе над регионом были сбиты украинская ракета и БПЛА самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь системы ПВО сбили над Россией 13 украинских беспилотников.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.