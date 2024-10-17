В «Ростехе» высмеяли ВСУ из-за оснащения танков солдатским ноу-хау

Допзащита, установленная с началом спецоперации на российских танках, так называемые из-за схожести формы «мангалы», спасла десятки единиц техники. Теперь противник пытается перенять опыт, который изначально высмеивал, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

В госкорпорации отметили, что по данным западных СМИ, Вооруженные силы Украины (ВСУ), привлекая местный бизнес, оснащают танки Abrams и Leopard сетчатыми металлическими навесами и решетками (солдатским ноу-хау) для защиты от беспилотников.

«Наш опыт, над которым поначалу смеялись, в итоге оказался очень востребованным», — отметили в «Ростехе».

Там обратили внимание, что теперь вся российская бронетехника нашего производства, направляемая в зону СВО, штатно оснащается «мангалами». Запад сначала смеялся над этим решением. Теперь опыт «лихорадочно и кустарно» перенимается противником.

Накануне российский ударный беспилотник под управлением оператора из группировки «Запад» смог вбросить боеприпас под «мангал» — решетчатый противодроновый навес — и уничтожить танк Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.

Ранее в зоне СВО заметили Leopard в антидроновой защите.