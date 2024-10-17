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Российские войска взяли под огневой контроль часть Купянского района

Ганчев: ВС РФ взяли под огневой контроль весь Купянский район вдоль реки Оскол

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под огневой контроль всю территорию Купянского района Харьковской области вдоль реки Оскол. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации региона Виталия Ганчева.

По его словам, в последнее время на Купянско-Сватовском направлении сложилась «очень положительная тенденция».

«У наших ребят есть определенные успехи», — сказал Ганчев.

Также он обратил внимание, что сейчас солдаты держат под огневым контролем один из путей снабжения передовых частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Но, о какой именно дороге идет речь, глава российской администрации региона не уточнил.

16 октября украинские власти объявили обязательную эвакуацию всех гражданских лиц из города Купянска в Харьковской области. То же касается населения еще трех общин, которые находятся в непосредственной близости от линии фронта.

10 октября полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что армия страны оказалась в кризисном положении сразу на пяти направлениях боевых действий. Речь идет о Купянском, Запорожском, Южном, Кураховском и Угледарском направлениях.

Ранее украинский офицер заявил о потере контроля над одним из населенных пунктов на Купянском направлении.

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