Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили пять снарядов РСЗО HIMARS, а также 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства Соединенных Штатов и 43 БПЛА самолетного типа», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала специальной военной операции, добавили в Минобороны, российские военные уничтожили 646 самолетов, 283 вертолета, 33 747 беспилотников.

Также Минобороны России сообщило, что российские солдаты за прошедшие сутки ликвидировали более 250 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

В министерстве добавили, что за все время вторжения в Курскую область формирования ВСУ потеряли свыше 23 850 солдат. Более того, российские бойцы вывели из строя 165 танков и 942 боевые бронированные машины украинской армии.

Ранее военные ВСУ попытались прорваться в еще один российский регион.