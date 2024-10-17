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«Хезболла» заявила, что Израиль не захватил ни один населенный пункт в Ливане

В «Хезболле» заявили, что Израиль не взял под контроль ни одну деревню в Ливане

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Zhang Tianlang/Global Look Press

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не установили контроль ни над одной из деревень на юге Ливана. Об этом заявил депутат ливанского парламента от «Хезболлы» Хасан Фадлалла, передает РИА Новости.

«По состоянию на сегодняшний день противник не сумел установить контроль ни над одной деревней», — сказал Фадлалла.

По его словам, военные Израиля используют тактику «сфотографируй и убегай».

Спикер парламента Ливана Набих Берри и исполняющий обязанности премьер-министра страны Наджиб Микати занимаются вопросом прекращения огня, добавил депутат.

13 октября израильский танк наехал на ограду у наблюдательного поста Временных сил ООН в Ливане. В ЦАХАЛ заявили, что это произошло в связи с тем, что боевая машина эвакуировала раненых солдат под огнем противника.

1 октября Израиль вторгся в южный Ливан, где начал «ограниченную, локализованную и целенаправленную» наземную операцию против «Хезболлы».

Ранее ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров «Хезболлы».

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