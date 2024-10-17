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Пленный солдат ВСУ обвинил командование в расстреле российских солдат

Пленный Колесников: командование бригады ВСУ расстреливало российских солдат

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Заместитель командира одной из рот 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и его помощник расстреливали российских военнопленных. Об этом ТАСС заявил пленный украинский военнослужащий Константин Колесников.

По словам бойца ВСУ, расстрелом российских военнопленных занимались заместитель комроты с позывным «Дох» и его помощник с позывным «Немец».

«Например, вот этот Немец расстреливал военнопленных, таких же, как и я сейчас. Меня никто за все это время не бил, не издевался надо мной. Дали возможность выжить, если кто-то раненый, оказывают медицинскую помощь», — сказал Колесников.

В июле участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне Киева немецкий врач Каспар Гроссе рассказал о трех случаях убийств российских военных в украинском плену. Следственный комитет РФ расследовал данную информацию.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о расстреле российского военнопленного, заявила, что СМИ США делали все, чтобы не видеть издевательства украинской стороны в Донбассе, хотя Россия предоставляла соответствующие факты. По ее словам, они также делают вид, что им неизвестно о пытках в отношении людей, «которые попали к ним в лапы, в лапы ВСУ, нацбатов и так далее».

Ранее боец ВСУ признался в расстреле трех российских пленных.

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