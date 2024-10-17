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Над Курской областью сбили ракету

Губернатор Смирнов: в небе над Курской областью уничтожена ракета ВСУ

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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

В небе над Курской областью уничтожена ракета, запущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области сегодня днем. Благодарю наших защитников!» — написал он.

Утром 17 октября Минобороны отчиталось, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины над территориями Орловской, Курской и Брянской областей.

Днем ранее командир подразделения, специализирующегося на дронах, Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины с позывным «Вектор сказал, что российская система противовоздушной обороны срывает многие попытки Украины применить беспилотные летательные аппараты. По его словам, в последние 12 месяцев эффективность российских систем ПВО значительно возросла.

Ранее ВСУ попытались зайти на территорию еще одного российского региона.

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