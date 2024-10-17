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Названы суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

МО РФ: ВСУ потеряли 460 военных в зоне ответственности группировки «Запад»

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе украинской армии, потери противника составили более 460 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Лозовая Харьковской Области.

Помимо потерь в живой силе, противник лишился 122 мм гаубицы Д-30, 155 мм гаубицы М198 и 105 мм орудия М119. Кроме того, российскими войсками были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и шесть полевых складов с боеприпасами.

13 октября операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Запад» уничтожили украинский минный шлагбаум в Харьковской области. Кадрами поделились в российском Минобороны.

На кадрах видно, как беспилотник подлетает к противотанковым минам ТМ-62, которые лежат поперек дороги, и сбрасывает на них гранату, в результате чего они взрываются.

Ранее на Украине объявили об обязательной эвакуации жителей Купянска.

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