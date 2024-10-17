Названы суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр»

Подразделения группировки российских войск «Днепр» за минувшие сутки ликвидировали до 55 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей зоне ответственности. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, российские бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад украинских войск в Запорожской и Херсонской областях. В первом регионе живую силу и технику ВСУ заметили возле населенных пунктов Павловка, Малая Токмачка и Новоандреевка, а во втором — в районе населенных пунктов Камышаны и Осокоровка.

«Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-миллиметровая пушка «Гиацинт-Б» и 152-миллиметровое орудие Д-20», — говорится в заявлении.

Более того, подразделения «Днепра» нанесли удары по одному полевому складу украинских формирований и двум складам с их военно-техническим имуществом. Цели были успешно уничтожены, уточнили в МО РФ.

12 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что бойцы группировки российских войск «Днепр» при помощи дронов ликвидировали пять спутниковых антенн Starlink. Оборудование, которым пользовались солдаты ВСУ, находилось на правом берегу реки Днепр.

Ранее бойцы «Днепра» создали уникальный «подземный город» на Херсонском направлении.