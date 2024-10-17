Страна НАТО разрешила Киеву использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды разрешают Украине использовать поставленные ими истребители F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс в рамках встречи министров обороны стран НАТО.

Брекелманс напомнил, что первая партия F-16, поставленная Киеву, на данный момент уже используется в воздушном пространстве Украины.

«Мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию», — заявил он.

Брекелманс подчеркнул, что международное право не ограничивает право использовать самолеты как на границе, так и в ста километрах за ее пределами.

6 октября Нидерланды поставили Украине первую партию F-16, остальные самолеты планируют доставить в ближайшие месяцы.

В начале осени Нидерланды разрешили Украине использовать их военную технику, включая истребители F-16, для ударов по территории РФ.

Ранее в Румынии одобрили финансирование подготовки украинских летчиков для F-16.