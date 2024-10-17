Страна НАТО разрешила Киеву использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды разрешают Украине использовать поставленные ими истребители F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс в рамках встречи министров обороны стран НАТО.
Брекелманс напомнил, что первая партия F-16, поставленная Киеву, на данный момент уже используется в воздушном пространстве Украины.
«Мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право, но международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию», — заявил он.
Брекелманс подчеркнул, что международное право не ограничивает право использовать самолеты как на границе, так и в ста километрах за ее пределами.
6 октября Нидерланды поставили Украине первую партию F-16, остальные самолеты планируют доставить в ближайшие месяцы.
В начале осени Нидерланды разрешили Украине использовать их военную технику, включая истребители F-16, для ударов по территории РФ.
Ранее в Румынии одобрили финансирование подготовки украинских летчиков для F-16.