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Россия поразила объекты энергетической инфраструктуры Украины

МО: ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины

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Министерство обороны РФ

Российские войска нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Также ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ.

Утром 17 сентября российское оборонное ведомство сообщило, что в приграничном районе Курской области вертолеты Ми-28НМ при помощи авиационных ракет ликвидировали бронетехнику Вооруженных сил Украины. Вертолеты действовали в составе смешанной тактической группы, отметили в ведомстве. Авиационный удар пришелся по бронированной технике и живой силе украинской армии.

До этого назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко заявил, что электроэнергия пропала в подконтрольном ВСУ Херсоне после серии взрывов.

Ранее солдат ВСУ рассказал, как сдался в плен после бегства командиров.

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