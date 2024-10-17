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В Японии представили ведомые беспилотники с ИИ

Mitsubishi Heavy Industries представила ведомые беспилотники с поддержкой ИИ

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Shutterstock

Компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) представила две модели ведомых беспилотников с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Army Recognition.

«Представители MHI подтвердили, что первые испытательные полеты беспилотных летательных аппаратов боевой поддержки, оснащенных искусственным интеллектом, будут проведены в 2025 году по контракту с японским агентством по закупкам, технологиям и логистике», — говорится в материале.

Беспилотники представили в ходе выставки International Aerospace Exhibition в Японии. Длина модели ARMDC-20X составляет около шести метров. Ее основным предназначением станет разведка.

Вторая модель дрона пока не получила название. Ее длина составит 10 метров. При этом беспилотник смогут применять для ведения воздушного боя и перехвата целей.

Несколькими часами ранее деловая газета «Никкэй» сообщила, что производитель промышленных дронов Prodrone из японского города Нагоя планирует поставлять на Украину беспилотники, которые будут использоваться для разминирования территории. Указанные аппараты способны передвигаться над поверхностью земли на высоте около 50 сантиметров.

Ранее в России разработали ракету для поражения бронетехники с беспилотников.

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