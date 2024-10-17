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Минобороны отчиталось о сбитых за ночь беспилотниках

МО: силы ПВО за ночь сбили 13 дронов над Орловской, Курской и Брянской областями

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Орловской, Курской и Брянской областей. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, шесть беспилотников уничтожили над территорией Орловской области. Еще четыре аппарата сбили над Курской областью, а над Брянской областью — три дрона, отметили в министерстве.

До этого телеканал CNN сообщил, что украинские войска запустили свои беспилотники «Лютый» в целях атаки вглубь территории России. Журналисты в конце сентября получили доступ к одному из подразделений ВСУ. Именно оно, отмечает телеканал, запускает беспилотники вглубь РФ.

Накануне депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ольга Занко направила обращения главе МЧС, а также министру строительства и ЖКХ с предложением рассмотреть проектировку защитных помещений в новых школах для защиты детей от воздушной угрозы, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Зеленский заявил о миллионе поставленных на фронт беспилотников.

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